Crollo masso a Castellammare | porto bloccato sindaco

Un masso si è staccato e ha bloccato l’ingresso al porto di Castellammare del Golfo. Il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura immediata della strada per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente. La zona è stata messa sotto controllo, e le operazioni di rimozione sono state avviate dalle autorità competenti.

Un distacco di masso ha bloccato l’accesso al porto di Castellammare del Golfo, costringendo il sindaco Giuseppe Fausto a ordinare la chiusura immediata della strada. L’intervento è stato necessario dopo che una porzione della parete rocciosa sovrastante si è staccata, occupando parte della carreggiata e richiedendo misure di sicurezza urgenti. I tecnici sono già sul posto per valutare i danni e monitorare lo stato dei luoghi, con l’obiettivo di riaprire la viabilità nel minor tempo possibile. La situazione richiede la massima attenzione alla segnaletica posta sul terreno per garantire l’incolumità dei cittadini. L’impatto immediato sulla viabilità portuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crollo masso a Castellammare: porto bloccato, sindaco Articoli correlati Escursionista bloccato su un masso nel torrente in piena, salvato nelle Gole del DragoTecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano in azione nelle Gole del drago (Corleone) per salvare un escursionista, bloccato su un masso al... Crollo in Germania, Castellammare del Golfo in preghiera per la famiglia Liparoto. Schifani: “Grandissima tristezza”Castellammare del Golfo si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Francesco Liparoto, della moglie Nancy Giarraca e del piccolo Bryan, morti...