Crocevia Scudetto all’Olimpico | il Milan di Allegri sfida la Lazio per il sogno -5

Stasera all’Olimpico il Milan di Allegri affronta la Lazio nella ventinovesima giornata di Serie A. La partita rappresenta un momento decisivo per le ambizioni di classifica di entrambe le squadre, con il Milan che cerca di ridurre lo svantaggio rispetto alla capolista. La sfida si svolge sui campi di Roma, con le formazioni pronte a dare il massimo per ottenere punti pesanti.

Nella serata di oggi, 15 marzo 2026, il sipario sulla ventinovesima giornata di Serie A si chiude con un confronto che profuma di sentenza per le ambizioni tricolori del Milan. Il pareggio interno dell’Inter ha rimescolato le carte del campionato, offrendo ai rossoneri l’occasione irripetibile di ridurre il distacco dalla vetta. Tuttavia, la trasferta capitolina contro la Lazio rappresenta un’insidia non solo statistica — essendo l’unico campo esterno dove il Diavolo ha conosciuto la sconfitta in questa stagione, durante il match di Coppa Italia a dicembre — ma anche psicologica. La parola d’ordine imposta da Max Allegri è “paraocchi”: isolarsi dal rumore mediatico per riversare tutta la pressione del titolo sulle spalle dei cugini nerazzurri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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