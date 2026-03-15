Oggi a Arezzo Cristina d’Avena si esibisce in concerto. Sul palco di Sanremo ha interpretato “Le bambole di pezza” e ha cantato una versione inedita di “Occhi di gatto”. Ora è pronta a riproporre le sigle dei cartoni animati più amati degli anni ’80. La cantante ha scelto di mantenere vivo il ricordo di quei programmi attraverso le sue performance.

Arezzo, 15 marzo 2026 – Si è esibita sul palco di Sanremo con Le bambole di pezza in una versione inedita di Occhi di gatto, adesso Cristina d’Avena è pronta ad intonare ancora le sigle dei più bei cartioni anni ’80. E’ un concerto per tornare bambini quello in programma oggi domenica 15 marzo al Valdichiana Outlet Village di Foiano dove sarà ospite Cristina d’Avena. A quarant’anni di distanza sarà possibile continuare a cantare a squarciagola le sigle di cartoni indimenticati come Olly e Benjy, Mila e Shiro, Occhi di Gatto e molte altre. L’appuntamento sarà con Cristina d’Avena in concerto oggi pomeriggio, nella Piazza Maggiore del Valdichiana outlet village di Foiano della Chiana, pronta ad accendersi con le sigle che hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cristina d’Avena in concerto, oggi protagonisti i cartoni animati

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