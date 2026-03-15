Crisi in Iran così la fragilità delle catene di comando impatta sul conflitto Parla Minuto Rizzo

In un contesto di crisi in Iran, Minuto Rizzo analizza come la fragilità delle catene di comando influenzi il conflitto. Si discute dello scacco a Incirlik, dell’applicazione dell’articolo 4 della NATO e della complessità del quadro politico nella regione del Golfo. Questi eventi evidenziano le tensioni e le sfide in corso nel Medio Oriente.

Lo scacco a Incirlik, l’articolo 4 della Nato, la complessità del panorama politico nell’intero Golfo. Ma anche le catene di comando, tanto a Washington quanto a Teheran, le conseguenze geopolitiche dell’operazione Ruggito del leone, passando per il numero dei mezzi a disposizione di paesi come l’Italia. In questa conversazione con Formiche.net l’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, esperto diplomatico, già vice segretario generale della Nato dal 2001 al 2007, consigliere diplomatico dei ministri della Difesa, come Nino Andreatta, attualmente presidente della Nato Defense College Foundation, analizza tutti gli aspetti della crisi iraniana. Nuovo attacco a Incirlik, il terzo in pochi giorni. 🔗 Leggi su Formiche.net

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