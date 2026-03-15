Una scienziata esperta in fusione nucleare ha dichiarato che l’attuale crisi energetica rappresenta una svolta importante per l’indipendenza dell’Europa. Ha sottolineato come la ricerca sulla fusione possa offrire una soluzione a breve termine ai problemi di approvvigionamento di energia. La sua posizione si basa sulla necessità di trovare alternative affidabili alle fonti tradizionali. La sua analisi si rivolge alle istituzioni europee e alle aziende del settore.

La signora della fusione, Milena Roveda, ha lanciato un monito netto: la crisi energetica attuale deve essere lo spartiacque per l’indipendenza europea. Il messaggio arriva diretto dall’amministratore delegato di Gauss Fusion, che vede nel rincaro del gas il motore necessario per sbloccare la sovranità continentale. L’urgenza è dettata dalla volatilità politica internazionale, descritta come una pazzia che costringe a prendere coscienza immediata. L’appello non è solo teorico ma pratico: attendere ancora sarebbe un errore strategico irreparabile. La posizione assunta da Roveda trasforma un problema economico in una questione di sicurezza nazionale, dove la tecnologia nucleare diventa l’unica via d’uscita dalle dipendenze estere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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