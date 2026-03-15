Crisi del commercio Ciriani replica a Salvador | I numeri lo smentiscono

Il consigliere comunale Ciriani risponde alle affermazioni di Salvador sulla crisi del commercio cittadino, affermando che i dati disponibili contraddicono le sue dichiarazioni. Dopo le parole di Salvador, che aveva sostenuto come la narrazione dell'ex sindaco Ciriani fosse inaccurata, arriva quindi una replica ufficiale da parte di Ciriani, che si basa sui numeri per contestare le affermazioni del collega.

Dopo le dichiarazioni di Marco Salvador sulla crisi del commercio cittadino, che secondo il consigliere comunale smentisce la narrazione dell'ex sindaco Ciriani, arriva la replica. L'eurodeputato risponde a Salvador con i numeri. “Udine meno 26,9%, Gorizia meno 33,3%, Trieste meno 34,1% e Pordenone meno 23 per cento: numeri che posizionano la città all'89esimo posto su 122 per tasso di chiusura delle attività commerciali al dettaglio dal 2012 al 2025”. ""I dati diffusi da Confcommercio - spiega Ciriani - smentiscono nei fatti il consigliere comunale Marco Salvador nel puntare il dito contro l'amministrazione... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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