Crescono i presidi di cultura sul territorio ferrarese inaugurata una nuova biblioteca

A Pilastri, nel palazzo Mosti, è stata aperta una nuova Biblioteca Popolare. L’evento si è svolto sabato 14 marzo e rappresenta un incremento importante per l’offerta culturale nella zona. La struttura offrirà spazi dedicati alla lettura e allo studio, contribuendo a rafforzare il ruolo delle iniziative culturali sul territorio ferrarese.

Cresce in maniera significativa la cultura a Pilastri: sabato 14 marzo, all’interno di Palazzo Mosti, è stata inaugurata la nuova Biblioteca Popolare. Una raccolta di oltre tremila libri e volumi di ogni genere curata da Edoardo Roncatti, che negli ultimi mesi ha catalogato il materiale proveniente da oltre cento donatori del territorio e dei comuni limitrofi. La Biblioteca Popolare sarà ufficialmente aperta al pubblico dall’1 aprile, ogni mercoledì dalle 16 alle 18 e ogni sabato dalle 10 alle 12. Don Roberto Sibani ha impartito la benedizione ai presenti, esortando la comunità a indugiare nella lettura, e la presidente del centro Catia Melloni ha ribadito la soddisfazione della comunità per l’allestimento della biblioteca all’interno di Palazzo Mosti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Ascom, inaugurata la nuova sede sul territorio ferrarese: "Spazi più moderni e funzionali"

Leggi anche: Una porta virtuale per conoscere storia, territorio e cultura: la biblioteca a Cascina diventa 'diffusa'

Tutto quello che riguarda Crescono i presidi di cultura sul...

Discussioni sull' argomento Giornate di Raccolta del Farmaco 2026: crescono farmacie aderenti e farmaci donati; Il deserto delle vetrine: perso il 23% dei negozi in 13 anni; Crescono risse, rapine e reati commessi dagli adolescenti: dati raddoppiati in 10 anni. E i ragazzi girano sempre più spesso armati; Spenta una vetrina su 4 negli ultimi tredici anni.

Cataldina Calì, muore a 86 anni la storica preside. I figli: «Nostra madre si è sempre dimostrata attenta alle situazioni di disagio»VENEZIA - Una donna che aveva portato il suo rigore, insieme alla sua umanità, nel ruolo di preside. La scuola era rimasta nel cuore di Cataldina Calì, scomparsa ... ilgazzettino.it

I casi crescono soprattutto tra adolescenti e giovanissimi, sempre più influenzati da standard estetici irraggiungibili diffusi sui social facebook

Violenza di genere nell'Anconetano: crescono le richieste di aiuto, vittime sempre più giovani x.com