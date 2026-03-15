Cremonese-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina si prepara a sfidare la Cremonese in una partita di campionato, dopo aver vinto nel recupero contro il Rakow. La squadra viola si ripresenta in campo con le probabili formazioni, mentre i tifosi possono seguire l’incontro in diretta televisiva. L’appuntamento è previsto per il prossimo turno e si svolgerà in uno stadio di serie A.

Dopo la sofferta vittoria ottenuta nel recupero contro il Rakow, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato. Quella contro la Cremonese rappresenta uno snodo cruciale per la corsa salvezza. La squadra di Vanoli infatti si trova a un solo punto di distanza da quella allenata da Nicola, che occupa la terzultima posizione. Di seguito le probabili formazioni. Per i grigiorossi la gara contro la Fiorentina è quasi un'ultima chiamata. Nicola dovrà fare a meno di qualche pedina importante, come Pezzella squalificato e Baschirotto, ancora infortunato. Per dare la scossa a una squadra che non vince da oltre tre mesi, l'ex allenatore del Cagliari sta pensando a un cambio di modulo, passando alla difesa a quattro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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