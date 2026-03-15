Cremona&Bricks | 15 anni Ninjago e robotica al via

La quinta edizione di Cremona&Bricks è iniziata nel quartiere fieristico, dove sono stati allestiti spazi dedicati alla costruzione con i mattoncini e alla robotica. L’evento, dedicato a Ninjago e alle attività di robotica, coinvolge appassionati di tutte le età che possono partecipare a laboratori, esposizioni e dimostrazioni pratiche. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di grande fermento e interesse.

La quinta edizione di Cremona&Bricks ha aperto i battenti nel quartiere fieristico, trasformando lo spazio in un universo creativo dedicato ai mattoncini. Questo weekend segna l’inizio della più grande manifestazione del genere in Italia, dove la città si prepara ad accogliere visitatori da ogni angolo della regione. L’evento non è solo una fiera commerciale, ma un punto d’incontro generazionale che unisce il gioco con l’apprendimento. Le aree dedicate alla robotica e al Vintage Village dimostrano come un semplice giocattolo possa diventare strumento educativo. La presenza ufficiale di Lego Italia e Lego Danimarca conferma il livello internazionale raggiunto dalla kermesse cremonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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