Sono disponibili numerose creme viso al collagene, molte delle quali in offerta, progettate per ridurre le rughe. Questi prodotti contengono spesso peptidi, proteine e altre sostanze che agiscono come booster, contribuendo ad aumentare le scorte di collagene nella pelle. La scelta di una crema dipende dalle preferenze e dalle esigenze di ciascuno, con un'ampia gamma di opzioni sul mercato.

Arricchite da peptidi, amminoacidi e altre sostanze effetto booster, aumentano le scorte e la produzione della sostanza strutturale che assicura giovinezza prolungata ai tessuti +++dropcap Quello sul collagene è un dibattito aperto. In molti, infatti, si chiedono quanto possa essere davvero utile integrarlo nella propria routine per mezzo di supplementi alimentari e cosmetici che, oltre ad aumentarne le scorte, promettono di favorirne la sintesi, in una sorta di efficacia su più fronti che avrebbe come obiettivo quello di ringiovanire la pelle. La crema viso al collagene non fa eccezione, sollevando nei consumatori il dubbio su una reale efficacia del prodotto in termini di compattezza e bounciness. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crema viso al collagene, le migliori (in offerta) per ridurre le rughe

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