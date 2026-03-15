Uno studio condotto presso la City University of New York ha coinvolto 355 persone monitorate per due settimane, concentrandosi sui lavoratori creativi. La ricerca ha analizzato i sintomi e i segnali di disagio che si manifestano in chi svolge professioni legate alla creatività, evidenziando un fenomeno chiamato

Artisti, musicisti, scrittori sono in media più soddisfatti della propria vita di chi non fa un lavoro creativo. E qui non ci piove. Eppure, dopo una giornata particolarmente intensa, il mattino successivo tendono a svegliarsi con emozioni più negative del solito. Lo chiama creative hangover uno studio della City University of New York, pubblicato sul Journal of Positive Psychology, che per quasi due settimane ha seguito 355 adulti chiedendo loro ogni giorno quanto fossero stati creativi e come si sentissero. Il quadro che emerge è più sfumato di quanto ci si aspetti. La creatività fa bene all'umore: in qualunque giornata si sia stati più creativi del solito, l'umore migliora, aumenta il senso di realizzazione e le emozioni negative calano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Creative hangover: il malessere che colpisce chi svolge lavori creativi

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