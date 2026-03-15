Oggi, 15 marzo 2026, a Cotignola si svolge il rito conclusivo della 575ª edizione della festa della Segavecchia, con il tradizionale rogo finale. La comunità si riunisce per assistere alla cerimonia che segna la conclusione di un evento che si ripete da secoli. La festa termina con l'incendio della figura simbolica, un momento atteso da molti abitanti del paese.

Oggi 15 marzo 2026, la comunità di Cotignola si prepara a chiudere il ciclo secolare della festa della Segavecchia con il rogo finale. La 575ª edizione di questo evento storico si conclude con un corteo che partirà alle 11 dal piazzale della Pace per raggiungere piazza Vittorio Emanuele II. L’atto conclusivo vedrà l’incendio del simbolo della Vecchia, dopo una giornata densa di tradizioni romagnole e attività collaterali. L’evento principale è fissato per le 15.30, quando si svolgerà il corso mascherato in pieno centro. Oltre al rito finale, la Pro loco ha organizzato stand gastronomici attivi sia a pranzo che a cena, offrendo specialità locali come i cappelletti al ragù e gli orecchioni verdi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cotignola: rogo finale chiude la 575ª Segavecchia

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