Costiera Sorrentina | arrestato due volte in due giorni un 31enne dai carabinieri

In Costiera Sorrentina, un uomo di 31 anni è stato arrestato due volte in due giorni dai carabinieri. Le forze dell'ordine hanno intercettato e fermato la stessa persona in due occasioni diverse, portandola in cella entrambe le volte. Le operazioni si sono svolte nel giro di 48 ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze degli arresti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli. La Costiera Sorrentina è tornata sotto i riflettori per un episodio di furto che ha visto coinvolto un 31enne algerino, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato due volte in poche ore, evidenziando la crescente incidenza di reati predatori nella zona. L’incidente è avvenuto nella mattina di sabato 14 marzo 2026, intorno alle 10, quando i carabinieri hanno intercettato il 31enne mentre tentava di rubare un monopattino elettrico appartenente a una donna. La pronta reazione della polizia municipale, affiancata dai carabinieri, ha portato al suo arresto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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