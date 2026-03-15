Nella provincia di Cosenza, circa 250 mila utenti hanno iniziato a utilizzare l’app “P” delle Poste Italiane nel 2025. La diffusione di questa applicazione sta coinvolgendo un numero significativo di persone, che si affidano sempre più a strumenti digitali per le loro esigenze quotidiane. La crescita si riflette anche nell’adozione di servizi online e nell’utilizzo di tecnologie mobili.

Nella provincia di Cosenza, la trasformazione digitale sta registrando risultati concreti: nel 2025, circa 250 mila residenti hanno adottato l’applicazione “P delle Poste Italiane. Questo dato rappresenta il 37,38% della popolazione locale, confermando che lo strumento non è solo un’opzione ma una realtà consolidata per la gestione quotidiana dei servizi essenziali. Con oltre 4 milioni di utenti attivi giornalieri a livello nazionale e 16 milioni di download totali, la piattaforma si conferma come il principale punto di accesso ai prodotti del Gruppo. La diffusione massiccia dell’applicativo in Calabria non è un semplice dato statistico, ma riflette un cambiamento profondo nelle abitudini di consumo e nell’accesso ai servizi pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza: 250 mila utenti dell’app P, la rivoluzione

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