Nel quindicesimo giorno di guerra, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro un'isola chiave per l'estrazione del petrolio iraniano. In contemporanea, un rappresentante dell'amministrazione ha reso noto che l'ex presidente ha fatto una richiesta ufficiale relativa alla situazione in corso. La notizia arriva mentre si intensificano le operazioni militari e le risposte diplomatiche tra le parti coinvolte.

Gli Stati Uniti hanno attaccato l'isola da cui parte il petrolio iraniano, Trump ha chiesto collaborazione per riaprire lo stretto di Hormuz Nelle prime ore di sabato gli Stati Uniti hanno bombardato l’isola iraniana di Kharg, nel golfo Persico settentrionale. È il principale terminal del commercio petrolifero iraniano, da cui parte il 90 per cento del petrolio esportato dal paese. Proprio la sua importanza l’aveva finora risparmiato dagli attacchi: danneggiare o distruggere le strutture che gestiscono il petrolio influenzerebbe anche il mercato globale dell’energia e potrebbe provocare pesanti ritorsioni iraniane sulle infrastrutture petrolifere dei paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo nel quindicesimo giorno di guerra

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