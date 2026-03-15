Questa mattina un drone MQ-9A “Predator” della Task Force Air italiana è stato colpito da un missile iraniano mentre si trovava in un hangar alla base di Ali Al Salem, in Kuwait. Il velivolo, utilizzato per operazioni di sorveglianza e ricognizione, è stato distrutto durante l’attacco. L’incidente ha coinvolto un drone italiano impiegato in attività militari in Medio Oriente.

Questa mattina un drone ha centrato un hangar nella base di Ali Al Salem, in Kuwait, distruggendo il velivolo a pilotaggio remoto MQ-9A “Predator” della Task Force Air italiana. È il terzo attacco alla stessa installazione in meno di tre settimane. L’MQ-9A “Predator” del Task Group “Araba Fenice” è il principale strumento di sorveglianza aerea del contingente italiano in Medio Oriente. Il velivolo è andato completamente distrutto. Per fortuna, al momento dell’impatto tutto il personale era già stato messo al sicuro: nessun ferito tra i militari italiani. L’MQ-9A è un drone a medio-alta quota e lunga autonomia, prodotto dalla società statunitense General Atomics. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è il Predator, il drone italiano colpito in Kuwait dall’Iran: era indispensabile

Articoli correlati

Cos'è il "Predator", drone italiano anti-Isis da 35 milioni colpito in Kuwait dall'IranUn drone militare MQ-9A Predator in dotazione al contingente italiano è stato colpito nella base di Ali al Salem, in Kuwait, uno degli hub principali...

Kuwait: drone distrugge Predator italiano da 30 milioniUn drone nemico ha colpito la base di Ali Al Salem in Kuwait, distruggendo un mezzo italiano da 30 milioni.

Approfondimenti e contenuti su Cos'è il Predator il drone italiano...

Temi più discussi: Medio Oriente: cos'è Predator MQ-9A, il drone italiano colpito in Kuwait; Cos'è il Predator, drone italiano anti-Isis da 35 milioni colpito in Kuwait dall'Iran; Arnold Schwarzenegger corteggiato per Predator, King Conan e persino Commando 2?; Attacco con drone alla base italiana in Kuwait: cosa sappiamo.

Cos'è il Predator, drone italiano anti-Isis da 35 milioni colpito in Kuwait dall'IranL’attacco nella base di Ali al Salem ha colpito uno degli assetti più strategici del contingente italiano. Il velivolo MQ-9A era fondamentale per sorveglianza, ricognizione e raccolta di informazioni ... msn.com

Medio Oriente: cos'è Predator MQ-9A, il drone italiano colpito in KuwaitÈ un MQ-9A 'Predator' il drone della task force air italiana colpito e reso inutilizzabile oggi in Kuwait nella base di Ali Al Salem. Si tratta di un velivolo a pilotaggio remoto in dotazione al Task ... ansa.it

Cos’è successo nel sedicesimo giorno di guerra x.com

'Ti sto dicendo che sei uno stro..o, un cog..one. Cos’altro devo dire per farmi buttare fuori' Riva si rivolge così a Lo Bello che replica: 'Continua a giocare,' 'Giocate lungo su Riva' sempre Lo Bello al cagliaritano Cera. Palla lunga e rigore inesistente per il Cagli - facebook.com facebook