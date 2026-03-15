Cortina spegne il braciere | chiuse le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026

Da ilgiornaleditalia.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cortina d'Ampezzo si è conclusa la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con una grande festa che ha coinvolto atleti, spettatori e organizzatori. La manifestazione ha segnato la fine dell’evento sportivo, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutto il mondo. La cerimonia ha lasciato spazio a momenti di gioia e celebrazione per il finale delle competizioni.

CORTINA D'AMPEZZO - Una grande festa a Cortina d'Ampezzo per chiudere i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo spettaccolo è iniziato sotto il nome di "Italian Souvenir" ed ha celebrato la ormai già leggendaria avventura olimpica e paralimpica vissuta in Italia. "Al centro c'è l'essere umano - questa la spiegazione -, prima ancora dell'atleta. Il suo viaggio, la sua scalata, la sua capacità di trasformare il limite in un traguardo. Qui ogni distinzione tra abilità e disabilità si dissolve, lasciando emergere il valore più potente dello sport". E l'inclusione è stato il nucleo fondante di tutta la cerimonia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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