Cortina | locale chiuso 15 giorni per gravi violazioni

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Questore di Belluno ha deciso di chiudere il locale Hierbas a Cortina d’Ampezzo per quindici giorni a causa di gravi violazioni delle norme. La decisione è stata comunicata ufficialmente ed è entrata in vigore immediatamente, interessando tutte le attività del locale durante il periodo di chiusura. La misura si inserisce in un’azione volta a garantire il rispetto delle regole nel territorio.

Il Questore di Belluno ha disposto la chiusura temporanea del locale Hierbas a Cortina d’Ampezzo per quindici giorni. La decisione, basata sull’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, risponde a violazioni accumulate tra dicembre 2024 e gennaio 2026. L’intervento della Polizia di Stato segue una serie di irregolarità gravi: mancata conformità antincendio, organizzazione di serate danzanti senza autorizzazione e un episodio di lesioni personali coinvolgente il personale di sicurezza. La struttura ampezzana ha continuato l’attività nonostante divieti precedenti emessi dal Prefetto e diffide comunali. L’eredità normativa e le violazioni strutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

cortina locale chiuso 15 giorni per gravi violazioni
© Ameve.eu - Cortina: locale chiuso 15 giorni per gravi violazioni

Articoli correlati

Leggi anche: Risse e disordini: locale chiuso per 15 giorni

Circolo privato chiuso per 15 giorni: gravi carenze di sicurezza in via Enrico MatteiUn circolo privato di Bologna, situato in via Enrico Mattei, è stato chiuso temporaneamente per 15 giorni a seguito di un controllo amministrativo...

Approfondimenti e contenuti su Cortina locale chiuso 15 giorni per...

Discussioni sull' argomento Serate danzanti abusive, chiuso per 15 giorni locale a Cortina; Cortina, serate danzanti abusive e assenza di misure antincendio: chiuso lo Hierbas; Serate danzanti abusive, chiuso per 15 giorni un locale a Cortina; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: SERATE DANZANTI ABUSIVE, CHIUSO PER 15 GIORNI LOCALE A CORTINA.

cortina locale chiuso 15Serate danzanti abusive, chiuso per 15 giorni locale a CortinaIl questore di Belluno ha disposto la sospensione per 15 giorni per Hierbas un locale pubblico di Cortina d'Ampezzo (Belluno) perché, nonostante un decreto della Prefettura del 2024, i gestori avreb ... ansa.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.