Cortina | locale chiuso 15 giorni per gravi violazioni

Il Questore di Belluno ha deciso di chiudere il locale Hierbas a Cortina d’Ampezzo per quindici giorni a causa di gravi violazioni delle norme. La decisione è stata comunicata ufficialmente ed è entrata in vigore immediatamente, interessando tutte le attività del locale durante il periodo di chiusura. La misura si inserisce in un’azione volta a garantire il rispetto delle regole nel territorio.

Il Questore di Belluno ha disposto la chiusura temporanea del locale Hierbas a Cortina d’Ampezzo per quindici giorni. La decisione, basata sull’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, risponde a violazioni accumulate tra dicembre 2024 e gennaio 2026. L’intervento della Polizia di Stato segue una serie di irregolarità gravi: mancata conformità antincendio, organizzazione di serate danzanti senza autorizzazione e un episodio di lesioni personali coinvolgente il personale di sicurezza. La struttura ampezzana ha continuato l’attività nonostante divieti precedenti emessi dal Prefetto e diffide comunali. L’eredità normativa e le violazioni strutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cortina: locale chiuso 15 giorni per gravi violazioni Articoli correlati Leggi anche: Risse e disordini: locale chiuso per 15 giorni Circolo privato chiuso per 15 giorni: gravi carenze di sicurezza in via Enrico MatteiUn circolo privato di Bologna, situato in via Enrico Mattei, è stato chiuso temporaneamente per 15 giorni a seguito di un controllo amministrativo... Approfondimenti e contenuti su Cortina locale chiuso 15 giorni per... Discussioni sull' argomento Serate danzanti abusive, chiuso per 15 giorni locale a Cortina; Cortina, serate danzanti abusive e assenza di misure antincendio: chiuso lo Hierbas; Serate danzanti abusive, chiuso per 15 giorni un locale a Cortina; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: SERATE DANZANTI ABUSIVE, CHIUSO PER 15 GIORNI LOCALE A CORTINA. Serate danzanti abusive, chiuso per 15 giorni locale a CortinaIl questore di Belluno ha disposto la sospensione per 15 giorni per Hierbas un locale pubblico di Cortina d'Ampezzo (Belluno) perché, nonostante un decreto della Prefettura del 2024, i gestori avreb ... ansa.it MILANO CORTINA | Perathoner portabandiera azzurro alla cerimonia di chiusura. De Sanctis: "Atleta sia olimpico sia paralimpico" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/speciali/paralimpiadi-milano_cortina_2026/2026/03/14/milano-cortina-do - facebook.com facebook Coppa del Mondo di SNOWBOARD ALPINO - Val St. Come (Canada) - Lucia Dalmasso è terza nello slalom gigante parallelo! La gialloverde, bronzo a Milano-Cortina 2026, precede nella small final la svizzera Baetschi e conquista il suo 15º podio della carrie x.com