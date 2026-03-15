Cortina chiude la discoteca Hierbas | troppe liti e non è sicura

La discoteca Hierbas di Cortina ha chiuso temporaneamente dopo due settimane di inattività. La decisione è stata presa a causa di numerose liti tra clienti e problemi di sicurezza all’interno del locale, situato in Galleria Nuovo Centro, vicino a Corso Italia. La chiusura riguarda sia le attività di ristorante che di discoteca, e rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni.

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Due settimane di “ferie forzate” per lo Hierbas di Cortina. Il locale ristorante-discoteca di Galleria Nuovo Centro, a due passi da Corso Italia, è stato fermato ieri. Il questore di Belluno ha notificato la sospensione della licenza per 15 giorni. Tradotto: fino al 28 marzo non potrà aprire le porte alla clientela. Poi, si vedrà. Perché quello che viene contestato al locale è un mix di criticità che fanno tutte capo alla questione primaria della sicurezza pubblica. A quanto è dato sapere, il dinner and club – così si autodefinisce lo “Hierbas” sui suoi canali social – negli ultimi tempi sarebbe stato teatro di almeno un paio di episodi che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Cortina, chiude la discoteca Hierbas: troppe liti e non è sicura Articoli correlati Musica ad alto volume e troppe liti, la questura chiude un locale sulla CasilinaIl locale era già stato oggetto, nelle settimane precedenti, di numerose segnalazioni da parte dei residenti per musica diffusa ad alto volume, liti... Movida sicura, identificati in 4mila. Controlli estesi anche in una discotecaOperazione straordinaria della polizia tra Lecce e provincia in funzione preventiva. Altri aggiornamenti su Cortina chiude la discoteca Hierbas... Argomenti discussi: Rumori e risse, chiusa la discoteca; Un emporio cinese nel market chiuso per il caro-bollette: Un'opportunità.