Una vettura ha perso il controllo in una zona residenziale di Cortina, sfondando la staccionata e cadendo su una casa da un'altezza di circa quattro metri. Il conducente è rimasto incastrato all’interno del veicolo e i soccorritori sono intervenuti sul posto per estrarlo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Mattinata movimentata domenica 15 marzo in una zona residenziale di Cortina a causa di un incidente che ha visto un'auto uscire di strada e incastrarsi tra un'abitazione e muro di contenimento dopo un volo di quattro metri. Ferito il conducente. L'incidente L'incidente è avvenuto alle 7 lungo via Pralongo, una strada ai margini del paese dove sull'asfalto è presente della neve. All'altezza di una semicurva il conducente dell'auto ha perso il controllo, uscendo dalla carreggiata. La vettura ha abbattuto la staccionata di un'abitazione ed è precipitata per quattro metri nel giardino, incastrandosi tra il muro di contenimento del pendio e la casa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Cortina, auto sfonda la staccionata e piomba su una casa dopo un volo di quattro metri: conducente incastrato

Articoli correlati

Cortina, auto esce di strada, sfonda la staccionata e piomba su una casa dopo un volo di quattro metri: conducente incastratoCORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Mattinata movimentata domenica 15 marzo in una zona residenziale di Cortina a causa di un incidente che ha visto...

Auto piomba nel campo dopo l’incidente, poi la scoperta choc dei soccorritori sul conducenteUn incidente avvenuto nella notte nel Ravennate ha fatto scattare ricerche e soccorsi dopo che un’auto è stata trovata fuori strada senza nessuno a...

Contenuti e approfondimenti su Cortina auto sfonda la staccionata e...

Discussioni sull' argomento ?Sfonda il parapetto, precipita dal ponte con l'auto e muore a 29 anni; L'auto attraversa la strada, sfonda il guard rail e finisce contro il muro: un morto /Foto.

Cortina, auto esce di strada, sfonda la staccionata e piomba su una casa dopo un volo di quattro metri: conducente incastratoCORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Mattinata movimentata domenica 15 marzo in una zona residenziale di Cortina a causa di un incidente che ha ... msn.com

Cortina, auto esce di strada e piomba su una casa dopo un volo di quattro metri: il recupero con la gru tra la neve VIDEOCORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Mattinata movimentata domenica 15 marzo in una zona residenziale di Cortina a causa di un incidente che ha visto un'auto uscire di strada e incastrarsi ... ilgazzettino.it

Lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina D'Ampezzo ospita questa sera la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: #RaiPubblicaUtilità la rende accessibile a tutti! Seguila su Rai2 con sottotitoli a pagina 777 di Televideo, inter facebook

CORTINA D'AMPEZZO #MILANOCORTINA2026 #PARALIMPIADI CASA PARALIMPICA ITALIANA A Casa Paralimpica Italiana con gli atleti per condividere emozioni e lo spirito olimpico che non è soltanto il medagliere ma la magia di questa 14a x.com