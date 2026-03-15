Cortina | 75 anni di sport paralimpico in un libro storico

A Cortina d’Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti, è stato presentato un libro che ripercorre i 75 anni di storia dello sport paralimpico in Italia. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore, che hanno assistito alla presentazione del volume intitolato

A Cortina d’Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti, si è svolta la presentazione di un volume fondamentale per la memoria dello sport italiano: Storia dello sport paralimpico. L’opera, nata dalla collaborazione tra l’Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), copre un arco temporale che va dalle origini fino all’anno 2000. La cerimonia si è tenuta presso Casa Paralimpica, situata alle Gallerie Farsetti, con la partecipazione di figure chiave come Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip, e Fabrizio D’Ascenzo, vertice dell’Inail. Il libro conta 356 pagine densamente popolate da fotografie storiche e documenti originali, offrendo una testimonianza visiva e scritta di un percorso durato settantacinque anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cortina: 75 anni di sport paralimpico in un libro storico Articoli correlati Chiavari, Sbarassü invernale 2026: 75 anni di “caccia al tesoro” tra sconti e tradizione nel centro storico.Chiavari si prepara a vivere una nuova edizione dello Sbarassü invernale, un evento tradizionale che dal 14 al 21 febbraio 2026 offrirà ai cittadini... Milano-Cortina 2026, Luchini oro nel banked slalom di snowboard: primo titolo paralimpico dopo anni di beffa. Italia a quota 11 medaglieIl toscano domina la categoria SB-UL con due run di altissimo livello, chiudendo davanti ai cinesi Wang Pengyao e Jiang Zihao. Altri aggiornamenti su Cortina 75 anni di sport paralimpico in... Temi più discussi: Milano Cortina, l'eredità dei Giochi olimpici: per 3 su 4 è positiva; Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou e highlights; Lavoratori della società Milano Cortina, i sindacati: partite 151 lettere di licenziamento; Kia Italia ArtPara Milano 2026: mostra internazionale di arte inclusiva alla Ex Fornace durante l’Olimpiade Culturale. L’eredità olimpica di Cortina: un ponte su 70 anni di storia degli sport invernaliCon i Giochi paralimpici invernali del 2026 che si concludono il 15 marzo, Cortina ospiterà la cerimonia di chiusura. italpress.com Cortina, il braciere olimpico si spegne: restano le campaneCala il sipario sui Giochi paralimpici invernali 2026 con lo spegnimento stasera della fiamma a Milano e nel capoluogo ampezzano ai piedi dell’iconico ... avvenire.it Lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina D'Ampezzo ospita questa sera la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: #RaiPubblicaUtilità la rende accessibile a tutti! Seguila su Rai2 con sottotitoli a pagina 777 di Televideo, inter facebook CORTINA D'AMPEZZO #MILANOCORTINA2026 #PARALIMPIADI CASA PARALIMPICA ITALIANA A Casa Paralimpica Italiana con gli atleti per condividere emozioni e lo spirito olimpico che non è soltanto il medagliere ma la magia di questa 14a x.com