Un corteo si è svolto fino al Palasharp, con interventi contro il governo, la Rai e Israele. La manifestazione era dedicata alla memoria di Davide Cesare, conosciuto come Dax, e ha coinvolto diverse persone che hanno espresso il loro dissenso contro politiche considerate imperialiste e sioniste. La protesta ha visto la partecipazione di vari gruppi e ha attraversato le strade centrali della città.

Un corteo contro " guerra imperialista e sionismo " e in memoria di Davide Cesare, “Dax“, esponente del centro sociale Orso ucciso a 26 anni il 16 marzo 2003 in via Brioschi si è snodato per le strade della città ieri pomeriggio, animato da centinaia di manifestanti – con picco di un migliaio di persone – guidati da realtà antagoniste. La manifestazione, organizzata dal gruppo “ Dax resiste “ nell’ambito di una tre giorni di iniziative a 23 anni dall’omicidio, è partita da corso Sempione e si è conclusa davanti al Palasharp, l’ex palazzo dello sport in disuso dal 2011 occupato nella mattinata di ieri dagli attivisti e dove in serata è stato organizzato un concerto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corteo per Dax fino al Palasharp. Attacchi a governo, Rai e Israele

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