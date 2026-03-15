Corteo per Dax a Milano | bruciate bandiere di Israele e Usa Blitz al futuro commissariato

Sabato 14 marzo, a Milano, si è svolto un corteo in memoria di Davide Cesare, conosciuto come “Dax”. Durante la manifestazione, alcuni presenti hanno bruciato bandiere di Israele e degli Stati Uniti. Nel corso della protesta, è stato effettuato anche un blitz presso un futuro commissariato di polizia. L’evento ha coinvolto diverse persone e ha attirato l’attenzione di testimoni e forze dell’ordine.

Tensioni durante il corteo in memoria di Davide Cesare: dal rogo delle bandiere in Sempione al nuovo murale sulla caserma, ecco com'è andata la giornata Una manifestazione in ricordo di Davide Cesare, soprannominato “Dax”, si è svolta a Milano sabato 14 marzo. “Dax”, militante antifascista, fu ucciso il 16 marzo 2003 in via Brioschi a 26 anni. Il corteo è partito da corso Sempione e si è concluso all'ex Palasharp di Lampugnano. Durante il corteo sono stati numerosi gli slogan contro il governo di Giorgia Meloni e il genocidio in Palestina. All'inizio della manifestazione, i partecipanti hanno esposto uno striscione nei pressi della sede della Rai con la scritta “Informazione Rai propaganda di guerra e censura di regime” e hanno bruciato una bandiera di Israele. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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