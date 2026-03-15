Corruzione braccianti di carta e canoni marittimi fantasma | la settimana di Dossier

Durante la settimana, Dossier ha approfondito diversi casi legati a corruzione e frodi. Sono emersi dettagli su un imprenditore mafioso che riprende le attività, un dirigente regionale che facilita l’accesso agli appalti pubblici e un manager della sanità che mette a disposizione la propria rete di contatti. Si sono inoltre analizzati problemi legati a canoni marittimi fittizi e a lavoratori “di carta”.

Un imprenditore mafioso che torna in affari, un dirigente regionale pronto ad aprirgli le porte degli appalti pubblici e un manager della sanità disposto a mettergli a disposizione la propria rete di contatti. È il triangolo di potere e corruzione che, secondo la Dda di Palermo, ruotava attorno a Carmelo Vetro, quarantenne favarese, figlio di Giuseppe – storico fiancheggiatore di Giovanni Brusca, morto nel 2008 al 41 bis – e già condannato a nove anni per associazione mafiosa nel processo “Nuova cupola”. Gerlando Cardinale, attraverso l'esame degli atti giudiziari, lo ricostruisce per Dossier. Dopo la scarcerazione, Vetro avrebbe ricostruito il proprio impero economico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Canoni marittimi fantasma e record di Comuni in dissesto finanziario: Agrigento tra luci e ombre per la Corte dei ContiDalle casse dissanguate dei Comuni in dissesto finanziario ai canoni "fantasma" delle concessioni balneari, fino alle ombre sulla gestione di... Ciclone Harry, stop ai canoni demaniali marittimi nel 2026: la decisione della Regione SicilianaLa Regione Siciliana ha disposto la sospensione del pagamento dei canoni demaniali marittimi per l’anno 2026 su tutto il territorio regionale. Contenuti e approfondimenti su Corruzione braccianti di carta e canoni... Argomenti discussi: Corruzione, braccianti di carta e canoni marittimi fantasma: la settimana di Dossier; Braccianti di carta: il metodo Agrigento per svuotare le casse della disoccupazione.