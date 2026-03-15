Il Napoli ha affrontato il Lecce in una partita in cui ha subito nel primo tempo, ma nel secondo tempo ha cambiato ritmo e risultato grazie alla prestazione dei suoi giocatori più esperti. Dopo aver concluso la prima metà sotto pressione, la squadra ha aumentato l’intensità e ha conquistato la vittoria. La partita si è conclusa con il Napoli che ha ribaltato il risultato iniziale.

"> Il Napoli soffre per un tempo, poi cambia passo e ribalta il Lecce grazie alla qualità dei suoi campioni. Al Maradona finisce 2-1 per la squadra di Conte, con la rimonta firmata da Hojlund e Politano dopo il vantaggio iniziale dei pugliesi. Come racconta Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, la svolta arriva all’intervallo quando Conte decide di pescare dalla panchina due assi come De Bruyne e McTominay. Secondo Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, nel primo tempo il Napoli è apparso in grande difficoltà. Il Lecce di Di Francesco ha imposto un pressing aggressivo che ha impedito agli azzurri di costruire gioco, lasciando la squadra di Conte senza tiri in porta e con un possesso palla sterile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, i campioni cambiano la partita”

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