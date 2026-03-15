Corriere dello Sport | Don Matteo risolve il caso

Il Napoli affronta una partita difficile, soffrendo nel primo tempo e rischiando di perdere il controllo della gara. Nella ripresa, la squadra cambia atteggiamento e modifica il proprio assetto in campo. Durante il match, il protagonista principale si dimostra un elemento determinante, contribuendo a risolvere la situazione e a portare a termine la partita.

"> Il Napoli soffre, rischia di smarrirsi e poi cambia volto nella ripresa. Al Maradona finisce 2-1 contro il Lecce grazie alla rimonta firmata da Hojlund e Politano, con Conte che pesca dalla panchina McTominay e De Bruyne per ribaltare una partita che nel primo tempo sembrava complicarsi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sono proprio i due campioni entrati all’intervallo a cambiare la storia della gara. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha temuto di rivivere le serate difficili di gennaio contro Verona e Parma. Il Lecce era passato in vantaggio e gli azzurri avevano faticato a costruire gioco, ma nella ripresa Conte ha cambiato tutto inserendo McTominay e De Bruyne al posto di Elmas e Anguissa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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