Un’inchiesta ha scoperto un corridoio logistico utilizzato per far arrivare merci europee in Russia evitando le sanzioni imposte dall’Unione Europea. La rete di trasporti coinvolge diverse tappe e intermediari, consentendo il passaggio di beni senza rispettare le restrizioni ufficiali. La scoperta evidenzia come alcune rotte alternative vengano sfruttate per bypassare le norme vigenti.

Un’inchiesta ha messo in luce un corridoio logistico che permette a merci europee di raggiungere la Russia aggirando le sanzioni dell’Unione Europea. Il sistema si basa su spedizioni postali internazionali con status giuridico semplificato, gestite da Logistics Solution GmbH presso il magazzino vicino all’aeroporto di Berlino-Brandenburg. I reporter hanno tracciato pacchi contenenti componenti elettronici vietati, spediti da negozi russi a Berlino verso Mosca e San Pietroburgo. La rotta attraversa Germania, Polonia e Bielorussia, sfruttando l’etichettatura postale dell’Uzbekistan per evitare i controlli doganali standard. Il meccanismo dell’elusione attraverso la posta internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corridoio postale: come la Germania aggira le sanzioni

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