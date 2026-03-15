In Corea del Sud, un problema di privacy ha portato alla luce un grave scandalo che coinvolge milioni di utenti. Un errore di sistema ha causato la violazione di dati sensibili di circa 33,7 milioni di persone, creando grandi preoccupazioni tra gli utenti e le autorità locali. L’incidente ha aperto un dibattito sulla sicurezza dei sistemi informatici e sulla responsabilità delle aziende coinvolte.

Era iniziato tutto come un clamoroso errore legato alla privacy: milioni e milioni di dati sensibili appartenenti a numerosissimi utenti (nello specifico 33,7 milioni) violati per colpa di una falla di sistema. Lo scandalo che ha toccato Coupang, il più grande rivenditore online della Corea del Sud, si è però presto allargato fino ad assumere contorni sempre più complessi e intrecciati (ne abbiamo parlato qui). Certo, la violazione dei dati resta al centro del dibattito, ma ora è accompagnata anche da una domanda particolarmente spinosa: questo sosia di Amazon, che nel corso degli anni si è sempre definito orgogliosamente coreano, è davvero.... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Corea del Sud: l’ombra degli Usa sullo scandalo dell’Amazon di Seul

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