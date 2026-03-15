corea del nord cittadini alle urne per eleggere il nuovo parlamento

In Corea del Nord, i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere l’Assemblea Suprema del Popolo, il Parlamento del Paese. Questa consultazione si svolge a sette anni dalla precedente e coinvolge oltre 600 deputati provenienti da diverse regioni. Le schede vengono consegnate ai cittadini, che si recano ai seggi per esprimere il loro voto. La votazione è una delle poche occasioni di partecipazione politica nel Paese.

Nordcoreani al voto per le elezioni parlamentari, a sette anni dall’ultima volta. Si tratta del Parlamento del Nord, ufficialmente chiamato Assemblea Suprema del Popolo, che conta più di 600 deputati provenienti da tutto il Paese. Domenica la televisione statale nordcoreana ha mostrato scene di persone che si dirigevano ai seggi elettorali intorno alla capitale Pyongyang. Ci si aspetta che gli elettori si presentino in abiti eleganti, i seggi elettorali siano decorati con fiori, manifesti e bandiere e all’esterno vengono organizzate sessioni di ballo e canto. Di solito agli elettori viene presentato un solo candidato preselezionato. Questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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