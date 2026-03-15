Contrordine sull’asilo di Cogliate Via libera agli scavi del nido Corsa contro il tempo per il Pnrr

L’amministrazione ha deciso di riprendere i lavori per l’asilo di Cogliate, autorizzando ufficialmente gli scavi. Le attività sono già iniziate e si accelerano per completare il progetto nel minor tempo possibile. Contestualmente, si lavora per recuperare il finanziamento del Pnrr, che sembrava ormai irrimediabilmente compromesso. La priorità è rispettare le scadenze e garantire la realizzazione del nido.

Contrordine: l’asilo nido si fa e anche in fretta. Lavori già partiti così come la corsa contro il tempo per recuperare in extremis il finanziamento Pnrr che sembrava ormai perso. Prima la rimozione delle aule container, cedute come da accordi al Comune di Meda e subito dopo i primi scavi: avvio a razzo nei giorni scorsi del cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido in via De Gasperi. Si tratta dell’opera finanziata con il Pnrr e per la quale, a fine novembre, si comunicavano criticità tali da far dubitare dell’effettiva realizzazione. Un quadro di complicazioni che fece temere l’impossibilità di avviare il cantiere in tempo utile e suscitò anche le critiche dell’opposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Contrordine sull’asilo di Cogliate. Via libera agli scavi del nido. Corsa contro il tempo per il Pnrr Articoli correlati Leggi anche: Bonefro avvia il cantiere del nuovo asilo nido finanziato dal Pnrr Maxi piscina di Iolo, corsa contro il tempo per non perdere i fondi PnrrAccanto agli impianti già utilizzati, c’è attesa anche per quello che è forse l’"impianto in divenire" per antonomasia, ossia lo Stadio dell’Acqua: è...