Controlli in centro storico sempre alto il numero di parcheggiatori abusivi | sanzionati in sette

Nel centro storico, durante il weekend, sono stati svolti controlli interforze disposti dal questore, con particolare attenzione ai parcheggiatori abusivi. In totale, sette persone sono state sanzionate per aver esercitato questa attività senza autorizzazione. I controlli sono stati intensificati per garantire il rispetto delle norme e contrastare il fenomeno dei parcheggiatori non autorizzati.

Il weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto dal questore. Sono stati realizzati presidi e posti controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via S. Filomena, via Gemmellaro. Nel corso della sera e della notte, sono state identificate 330 persone, di cui 63 con precedenti penali, e sono stati controllati 152 veicoli, tra auto e moto. Un 30enne, seduto su un ciclomotore nei pressi dell’ingresso della Villa Bellini è stato trovato in possesso di 0,75 grammi di hashish ed è stato segnalato in prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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