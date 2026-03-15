Controlli a campione su studenti Cani antidroga e metaldetector

A Ravenna sono stati effettuati controlli a campione sugli studenti nei principali punti di accesso al trasporto pubblico. Durante le operazioni sono stati impiegati cani antidroga e metaldetector, ma alla fine non sono state trovate irregolarità o situazioni di particolare preoccupazione. Le verifiche sono state condotte in modo mirato senza riscontrare problematiche significative.

Controlli mirati tra gli studenti nei principali nodi del trasporto pubblico di Ravenna. E alla fine nessuna particolare criticità rilevata. Nella giornata di venerdì la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario tra i terminal bus della Darsena e l’area della stazione ferroviaria, sottoponendo a verifica circa 80 persone, tra cui una trentina di minorenni, molti dei quali studenti pendolari diretti a scuola. L’attività, coordinata dalla Questura, si è concentrata nei punti di snodo del trasporto pubblico locale ed extraurbano frequentati ogni mattina da decine di ragazzi. Proprio qui gli agenti hanno effettuato controlli a campione anche sugli studenti, utilizzando metal detector e il supporto di unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli a campione su studenti. Cani antidroga e metaldetector Articoli correlati Controlli a tappeto con i cani antidroga nel centro storico, denunce e sequestriNelle scorse ore nuova vasta operazione di controllo e prevenzione della Polizia nel centro storico. Leggi anche: Controlli con i cani antidroga fuori dall'istituto Fermi di Arona Approfondimenti e contenuti su Controlli a campione su studenti Cani... Temi più discussi: Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Controlli a campione su studenti. Cani antidroga e metaldetector; Controlli gratuiti per la Giornata mondiale del rene; Metal detector e cani antidroga alle fermate dei bus: blitz tra gli studenti diretti a scuola. Controlli su tutti gli impianti sportivi. Task force per verificare la regolaritàLa decisione del Comune dopo il ‘caso Scirea’ emerso in seguito ai controlli a campione dell’Asl. La reazione delle società: Sicurezza fondamentale, ma salvaguardare anche il diritto allo sport. lanazione.it Allarme giocattoli tossicivia ai controlli a campioneSavona - Giocattoli per bambini e cosmetici per donna. Sono i due pericoli per la salute pubblica emersi dai controlli anti contraffazione portato avanti in questi ultimi mesi dalla polizia municipale ... ilsecoloxix.it Servono controlli più accurati sui centri di preghiera islamica: in molte moschee, spesso abusive, si predicano idee inconciliabili con le nostre leggi e con i nostri valori. facebook I Carabinieri li hanno fermati durante controlli stradali nella zona di san Giovanni al Natisone. Il veicolo sparito poche ore prima a Mossa x.com