Controlli a campione su studenti Cani antidroga e metaldetector

Da ilrestodelcarlino.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravenna sono stati effettuati controlli a campione sugli studenti nei principali punti di accesso al trasporto pubblico. Durante le operazioni sono stati impiegati cani antidroga e metaldetector, ma alla fine non sono state trovate irregolarità o situazioni di particolare preoccupazione. Le verifiche sono state condotte in modo mirato senza riscontrare problematiche significative.

Controlli mirati tra gli studenti nei principali nodi del trasporto pubblico di Ravenna. E alla fine nessuna particolare criticità rilevata. Nella giornata di venerdì la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario tra i terminal bus della Darsena e l’area della stazione ferroviaria, sottoponendo a verifica circa 80 persone, tra cui una trentina di minorenni, molti dei quali studenti pendolari diretti a scuola. L’attività, coordinata dalla Questura, si è concentrata nei punti di snodo del trasporto pubblico locale ed extraurbano frequentati ogni mattina da decine di ragazzi. Proprio qui gli agenti hanno effettuato controlli a campione anche sugli studenti, utilizzando metal detector e il supporto di unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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