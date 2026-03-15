La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro l’Udinese nella partita giocata alla Continassa. Durante l’incontro, Thuram si è fermato a causa di un infortunio. La formazione bianconera si prepara ora per il prossimo impegno, con attenzione agli infortunati, ai tempi di recupero e alle diffide. Le notizie dalla Continassa riguardano anche i cambiamenti nelle convocazioni e nelle disposizioni della squadra.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha superato 1-0 in trasferta l’Udinese nel segno di Boga. La brutta notizia riguarda Thuram, uscito per infortunio dopo un pestone alla caviglia. Da valutare le sue condizioni. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Holm: lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: successo importantissimo contro l’Udinese, si ferma Thuram

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