Il tecnico salentino è disposto a incontrare il patron del Napoli prima della fine del campionato. Il Napoli di Antonio Conte ha battuto il Lecce, ottenendo la terza vittoria consecutiva. La partita si è conclusa con il risultato che ha rafforzato la posizione della squadra in classifica. Conte ha confermato la disponibilità a un colloquio con ADL nei prossimi giorni.

Il Napoli di Antonio Conte batte il Lecce e con la terza vittoria consecutiva un posto per la prossima Champions. Nel post partita il tecnico azzurro ha aperto ad un possibile incontro con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per programmare la prossima stagione. UFFICIALE – Consiglio Federale, varata norma anti-Superlega: modificato art.16 delle Noif Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte pronto ad incontrare ADL prima della fine del campionato

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