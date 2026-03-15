Consegna di 93.900 euro in tessere prepagate ad Anmic Parma da Conad Centro Nord

Conad Centro Nord ha consegnato 93.900 euro in tessere prepagate all’Anmic Parma, un aiuto destinato a sostenere le persone con disabilità e i loro familiari. La donazione mira a offrire un supporto pratico e immediato, rafforzando le risorse a disposizione delle famiglie coinvolte. La somma rappresenta un contributo significativo per le iniziative di inclusione sociale promosse dall’associazione.

Si tratta dei premi, in tessere prepagate, non riscattati dal concorso “Gratta la Fortuna”, destinati a sostenere servizi, attività e progetti dell’associazione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità Un sostegno concreto, importante e finalizzato all’inclusione sociale delle persone con disabilità e dei loro familiari. Conad Centro Nord ha consegnato oggi ad Anmic Parma un totale di 93.900 euro in tessere prepagate Conad, destinati a sostenere i servizi, le attività e i progetti dell’associazione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, punto di riferimento nel territorio di Parma e provincia. L’importo deriva dai premi non riscattati dal concorso “Gratta la Fortuna”, promosso da Conad Centro Nord nell’ottobre 2024. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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