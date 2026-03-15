Conad Centro Nord ha consegnato 93.900 euro in tessere prepagate all’Anmic Parma. L’iniziativa mira a offrire un aiuto concreto alle persone con disabilità e ai loro familiari, sostenendo le esigenze quotidiane e favorendo l’inclusione sociale. La donazione si inserisce in un progetto volto a migliorare la qualità di vita di chi si trova in condizioni di fragilità.

Si tratta dei premi, in tessere prepagate, non riscattati dal concorso “Gratta la Fortuna”, destinati a sostenere servizi, attività e progetti dell’associazione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità Un sostegno concreto, importante e finalizzato all’inclusione sociale delle persone con disabilità e dei loro familiari. Conad Centro Nord ha consegnato oggi ad Anmic Parma un totale di 93.900 euro in tessere prepagate Conad, destinati a sostenere i servizi, le attività e i progetti dell’associazione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, punto di riferimento nel territorio di Parma e provincia. L’importo deriva dai premi non riscattati dal concorso “Gratta la Fortuna”, promosso da Conad Centro Nord nell’ottobre 2024. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Argomenti discussi: Consegna di 93.900 euro in tessere prepagate ad Anmic Parma da Conad Centro Nord; Consegna di 93.900 euro, in carte prepagate, ad Anmic Parma da parte di Conad Centro Nord.

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