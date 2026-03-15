In gara-1 delle semifinali scudetto, Conegliano ha vinto contro Novara con un punteggio di 3-2. Dopo aver perso i primi due set, le padrone di casa hanno reagito e conquistato i successivi tre, grazie anche ai punti di Tolok, Haak e Zhu. Tolok ha chiuso con 34 punti, contribuendo alla rimonta della squadra veneta.

Conegliano non muore mai e si prende gara 1 di semifinale contro Novara dopo esser stata sotto 0-2. Partita pazzesca, per le ragazze di Santarelli, che, ancora senza Gabi, recuperano con una grande prestazione a muro e una difesa che limita le bocche da fuoco ospiti a parte Tolok. Mvp è Zhu (21 punti con il 53% in attacco), e Haak (25 con 3 soli errori) non sarebbe da meno, mentre per la Igor c’è la solita devastante Tolok che ne segna 34 con il 55% di efficacia, ma rimane, soprattutto nel finale, troppo sola (111 in attacco nel tiebreak per le piemontesi escluso l’opposto russo). Si parte con Wolosz-Haak, Zhu-Sillah, Chirichella-Fahr più De Gennaro per Santarelli e Cambi-Tolok, Alsmeier-Ishikawa e Baijens-Bonifacio con Leonardi per Bernardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conegliano, rimonta d'autore contro Novara in gara-1 della semifinale scudetto

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