Il Palaverde di Villorba si appresta ad ospitare la semifinale tra Conegliano e Novara, partita che deciderà quale squadra accederà alla finale del campionato. Si tratta di un evento di grande rilievo per la stagione, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo sul campo. La gara si svolgerà in un clima di grande attesa e tensione.

Il Palaverde di Villorba si prepara ad accogliere una delle sfide più importanti della stagione, dove Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si sfideranno per un posto in finale. L’appuntamento è fissato per la domenica 15 marzo alle ore 17.15, con la diretta televisiva su Raisport Hd e lo streaming disponibile su diverse piattaforme digitali. Non si tratta di una semplice partita di pallavolo, ma dello scontro tra due delle realtà più solide del volley femminile italiano degli ultimi anni. Le venete arrivano al match con il vantaggio dei precedenti diretti, avendo vinto tutte le tre occasioni in cui le squadre si sono incontrate in questa stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conegliano-Novara: la semifinale che decide la finale

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Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com