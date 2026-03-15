Conegliano si è imposta nella prima partita della semifinale scudetto di volley, con una rimonta spettacolare guidata da Haak e Zhu. La squadra ha recuperato un punteggio difficile e ha conquistato la vittoria contro Novara, che ha ceduto nel corso del match. La sfida si è conclusa con un risultato che mette in evidenza il carattere e le capacità dei padroni di casa.

Conegliano ha confezionato una rimonta straripante nella gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile, inscenando il consueto ribaltone a cui le Campionesse d’Europa hanno abituato più volte nel corso dell’ultimo decennio e riuscendo a imporsi al tie-break contro Novara di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Sotto per 0-2, le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono rimboccate le maniche e sono riuscite a risalire la china contro la lanciatissima formazione allenata da Lorenzo Bernardi, che sulla lunga distanza ha dovuto chinare il capo. Le Pantere si sono così portate in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano maestra delle rimonte funamboliche: Haak e Zhu show, Novara cede nella semifinale scudetto

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