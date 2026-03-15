Concorezzo via al progetto per portare il buonumore tra gli abitanti

A Concorezzo è stato avviato un progetto dedicato alla diffusione di buone notizie tra i residenti. L’iniziativa, annunciata nei giorni scorsi, ha ora preso ufficialmente il via, anticipando l’evento “Il Comune che abbraccia” previsto per sabato 21 marzo, coincidente con l’arrivo della primavera. Il progetto mira a condividere storie positive e rafforzare il senso di comunità nel paese.

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, ha preso ufficialmente il via il progetto di condivisione delle buone notizie nel comune di Concorezzo, entrato in scena prima dell’iniziativa “Il Comune che abbraccia” che avverrà sabato 21 marzo in contemporanea al primo giorno di primavera e dove, tra le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Abbracci e condivisione di buone notizie, il progetto di Concorezzo per riportare il sorriso tra le persone Cinesorriso Imperia, dal 12 al 14 marzo il buonumore in scena tra cinema e nuovi mediaCinesorriso Imperia Il buonumore in scena tra cinema e nuovi media Prima edizione Teatro Cavour di Imperia, dal 12 al 14 marzo Tra i premiati: Paolo... Contenuti utili per approfondire Concorezzo via al progetto per portare... Discussioni sull' argomento Concorezzo, via al progetto per portare il buonumore tra gli abitanti; ’Il Comune che abbraccia’. Una giornata di relazioni fra yoga e buone notizie; Concorezzo mette al centro le relazioni: abbracci in Municipio e buone notizie sui monitor cittadini; Il Comune che abbraccia: la rivoluzione della gentilezza parte da Concorezzo. Euro Hotel Residence | Concorezzo facebook