Con il ritorno di El Niño rischiamo un nuovo anno da record per il caldo

Le previsioni stagionali indicano che il fenomeno El Niño potrebbe ripresentarsi nel 2027, dopo due anni di assenza. Si prevede che questa condizione possa influenzare le temperature globali nei prossimi mesi, portando un anno caratterizzato da temperature elevate. Le autorità meteorologiche stanno monitorando attentamente la situazione per aggiornare le previsioni sul clima mondiale.

Le previsioni stagionali iniziano a delineare un quadro preciso per i prossimi mesi. E il sospetto è che le condizioni climatiche possano preludere a un 2027 di fuoco: dopo una tregua di due anni, il fenomeno El Niño potrebbe infatti tornare a condizionare il clima mondiale. Spingendo nuovamente al rialzo le temperature, anche in Europa, dove questo fenomeno meteo è spesso associato a ondate di calore estivo particolarmente intense. Per i climatologi, non si tratta di una sorpresa assoluta. Ma il nuovo El Niño andrebbe a innestarsi su un trend di riscaldamento che dura ormai da diversi anni, e secondo alcuni modelli previsionali rischia di rivelarsi estremamente intenso, aprendo le porte ad anomalie termiche e meteorologiche estreme nei mesi caldi del 2027. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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