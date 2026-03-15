Con guerra in Medio Oriente rischio cyber di nuovo sotto i riflettori

Da quifinanza.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Medio Oriente ha riacceso i timori riguardo agli attacchi informatici, portando di nuovo all’attenzione il rischio di cyber attacchi. Le tensioni militari hanno aumentato la possibilità di azioni malevoli nel mondo digitale, coinvolgendo governi, aziende e infrastrutture critiche. La situazione ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi informatici e sulla loro vulnerabilità durante i conflitti armati.

La  guerra in Medio Oriente  ha portato di nuovo sotto i riflettori la  minaccia degli attacchi informatici.  S&P Global Ratings  ritiene che vi sia un  rischio più elevato  di gravi cyberattacchi durante o dopo le operazioni militari, come già osservato in precedenti conflitti geopolitici. Nel complesso, il conflitto in Medio Oriente evidenzia la crescente  interconnessione tra rischio cyber, geopolitica e settore assicurativo, rafforzando l’importanza di un linguaggio contrattuale chiaro, di pratiche di underwriting prudenti e di solidi presidi operativi per preservare la resilienza dei portafogli assicurativi. Per ora impatto limitato sui portafogli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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