Comparto meccanica in chiaroscuro | migliorano le esportazioni male il mercato negli Usa

Dopo la conclusione del Mecspe, l’ufficio studi Lapam Confartigianato ha pubblicato i risultati di un’indagine sul settore della meccanica. Secondo i dati raccolti, le esportazioni del comparto sono in miglioramento, mentre il mercato negli Stati Uniti continua a mostrare segnali di difficoltà. I numeri evidenziano una situazione contrastante tra le esportazioni e la domanda interna nel paese americano.

L'analisi di Lapam Confartigianato: riparte l'export verso la Germania. Timori per la situazione in Medio Oriente All’indomani della conclusione del Mecspe, l’ufficio studi Lapam Confartigianato ha svolto un’indagine sul comparto della meccanica. Che la meccanica sia uno dei pilastri della manifattura nel nostro territorio ormai è noto: il settore conta quasi 4 mila imprese registrate in provincia di Modena, pari al 5,3% del totale. Il settore conta quasi 49 mila addetti nel modenese. La presenza di micro e piccole imprese è forte e gli addetti di imprese della meccanica con meno di 50 dipendenti rappresentano il 7,1% degli addetti totali in provincia di Modena (ampiamente sopra al 4% medio nazionale). 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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