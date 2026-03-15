Como-Roma risultato 2-1 | Douvikas e Diego Carlos ribaltano il rigore di Malen a Fabregas lo spareggio champions

Nella partita tra Como e Roma, i padroni di casa vincono 2-1 dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale. La Roma passa in vantaggio al 60° minuto con un calcio di rigore di Malen, assegnato per fallo di Diego Carlos su El Shaarawy. Successivamente, Douvikas pareggia al 75° e Diego Carlos segna il gol della vittoria al 82°.

La Roma cade a Como dopo aver condotto per un'ora: al rigore di Malen (fallo di Diego Carlos su El Shaarawy) rispondono Douvikas e lo stesso Diego Carlos. Espulso per doppio giallo Wesley al 65'. In classifica così la banda di Fabregas si riprende il quarto posto a quota 54 punti, uno in più della Juventus, mentre la decima sconfitta in campionato lascia i giallorossi a quota 51. La sintesi della partita sta nei numeri: ventidue i tiri del Como. Tre quelli della Roma, in emergenza offensiva con Soulé, Dybala, Dovbyk e Ferguson fuori dai giochi. La supremazia del Como è però in tutti i settori del campo, non solo in attacco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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