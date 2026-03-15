Como-Roma LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | a che ora e su quale canale vederla in tv attese le formazioni ufficiali

La partita Como-Roma di Serie A si gioca oggi, con la cronaca aggiornata minuto per minuto e il risultato in tempo reale. La partita si svolge allo stadio di Como e viene trasmessa in diretta su un canale sportivo. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre, con i giocatori titolari e le eventuali novità nell'undici iniziale.