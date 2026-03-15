Como-Roma effetto Bombonera al Sinigaglia | Fabregas punta tutto su Diao

Al Sinigaglia, durante la partita tra Como e Roma, il pubblico ha riempito lo stadio creando un’atmosfera intensa, paragonata all’effetto “Bombonera”. Cesc Fabregas, centrocampista del Roma, ha dichiarato di puntare tutto su Diao, giocatore che potrebbe avere un ruolo chiave nell’incontro. La partita si sta svolgendo sotto gli occhi di numerosi spettatori, con un’atmosfera calda e molto partecipata.

Il Sinigaglia si trasforma in un catino ribollente per quello che Cesc Fabregas ha già ribattezzato l’effetto “Bombonera”. Con il sold-out polverizzato in pochi giorni, il Como riceve la Roma in uno scontro diretto per la Champions che profuma di rivincita storica e ambizioni europee. Lo spagnolo cerca il riscatto contro Gasperini dopo i due pesanti KO stagionali, l’ultimo dei quali macchiato dagli infortuni di Diao e Addai. Proprio l’attaccante senegalese, tormentato da una stagione condizionata da continui stop muscolari, si candida a uomo della provvidenza: il suo rientro dal primo minuto rappresenterebbe il fattore imprevedibilità contro la difesa fisica del tecnico giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Como-Roma, effetto “Bombonera” al Sinigaglia: Fabregas punta tutto su Diao Articoli correlati Fabregas chiama il Como: “Sinigaglia come la Bombonera contro l’Inter”Semifinale di Coppa Italia: il tecnico carica l'ambiente per l'impresa contro la capolista. Como, i convocati per la Roma: Fabregas recupera Perrone e DiaoAlla vigilia del match contro la Roma, in programma domani alle 18, il Como ha diramato la lista dei convocati.