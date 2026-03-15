Domenica 15 marzo alle 18:00 si gioca Como-Roma allo Stadio Sinigaglia, una sfida valida per la Serie A. Le due squadre, che conta complessivamente 58 punti in classifica, si affrontano in un match che può avere ripercussioni sulla corsa alla qualificazione in Champions League. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in vista della fine del campionato.

La Serie A riparte domenica 15 marzo con lo scontro diretto tra Como e Roma allo Stadio Sinigaglia. La partita, in programma alle 18:00, vedrà affrontarsi due squadre che si contendono posizioni cruciali per la corsa alla Champions League. I lombardi arrivano da una vittoria contro il Cagliari che ha permesso loro di raggiungere i 58 punti, agganciando proprio la squadra di Gasperini. I giallorossi, invece, provengono da un’uscita negativa contro il Genoa, cercando ora di recuperare terreno nella classifica. Le formazioni probabili e gli schemi tattici. Fabregas opterà probabilmente per un 4-2-3-1 con Butez in porta e Douvikas come punta di riferimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como-Roma: 58 punti e la sfida per la Champions

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