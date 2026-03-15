COMMENTO LIVE GP Cina F1 | Antonelli in Pole gara tutta da vivere!

Dopo una Sprint emozionante e qualifiche intense, il Gran Premio della Cina sta per cominciare. La prima fila è occupata da Kimi Antonelli, che ha ottenuto la sua prima pole position in Formula 1. Con questa prestazione, Antonelli diventa il più giovane pilota di sempre a partire in prima posizione in questa categoria. La gara promette grande spettacolo e sorprese lungo il tracciato.

Bike Today Davide Donati: volate e cronometro, nuovo uomo da classiche per l’Italia? Dopo una Sprint spettacolare e qualifiche mozzafiato, siamo pronti per il Gran Premio della Cina! La scena è tutta per Kimi Antonelli, che ha conquistato una storica pole position, diventando il più giovane pilota di sempre a partire davanti a tutti in Formula 1. Un risultato incredibile che accende ancora di più l’attesa per una gara che promette spettacolo dall’inizio alla fine. Riuscirà Antonelli a trasformare la pole in vittoria? Chi saranno i protagonisti nella lotta per il podio? Seguite e commentate con noi la gara in diretta giro dopo giro! Diteci nei commenti: chi vincerà il GP della Cina? Niente da fare: la situazione sulla pista L’Eclipse di Courchevel, teatro della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - COMMENTO LIVE GP Cina F1: Antonelli in Pole, gara tutta da vivere! Articoli correlati F1 GP Cina, le strategie di gara. Pole per Antonelli, Ferrari in agguato per la vittoriaShanghai (Cina), 14 marzo 2026 - Sarà Mercedes contro Ferrari nella caccia alla vittoria in quel di Shanghai. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Ferrari contro Mercedes dalle 8.00! Antonelli parte in poleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. COMMENTO LIVE GP Cina F1: Antonelli in Pole, gara tutta da vivere! Una raccolta di contenuti su COMMENTO LIVE GP Cina F1 Antonelli in... Temi più discussi: DIRETTA F1, GP Cina 2026: LIVE gara - Live - Formula 1; Diretta F1 – GP Cina 2026: cronaca LIVE delle qualifiche; F1 | GP Cina 2026: Live Prove Libere 1 [LIVE TIMING E COMMENTO]; COMMENTO LIVE GP Cina F1: Antonelli in Pole, gara tutta da vivere!. F1 diretta Gp Cina: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVETutto pronto sul circuito di Shanghai: Antonelli parte davanti a Russell, poi le Rosse pronte a lottare. Tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale ... corrieredellosport.it GP di Cina - segui il live timing con FormulacriticaPer la seconda tappa del mondiale, Formulacritica mette a disposizione una diretta con live timing aggiornato durante tutto il GP di Cina. formulacritica.it Per la prima volta in Cina una tigre siberiana è stata filmata con cinque cuccioli, un evento rarissimo perché di solito le femmine partoriscono da uno a quattro piccoli; https://kodmi.it/DP3m5 facebook Inaugurata in Cina la scala mobile urbana più lunga al mondo alta come un grattacielo di 80 piani. Ecco cosa collega x.com