commedia residenti protagonisti

Il borgo di Ranchio si è riempito di voci e ricordi alcuni giorni fa, quando la Compagnia Altrove-Teatro dal Vero di Cesena ha portato in scena una commedia ispirata alle storie e alle esperienze dei residenti locali. La rappresentazione ha coinvolto gli abitanti del paese, che hanno condiviso frammenti di vita vissuta e ricordi attraverso il testo teatrale. La pièce ha unito il pubblico e gli attori in un momento di condivisione.

Il borgo di Ranchio, alcuni giorni fa, si è animato di voci ricordi e frammenti di vita vissuta grazie all’estro della Compagnia Altrove-Teatro dal Vero di Cesena, che ha portato in scena una commedia costruita a partire dalle memorie e dalle avventure raccontate da tanti paesani ranchiesi. Lo sottolinea, con soddisfazione, l’amministrazione comunale di Sarsina, che poi aggiunge: "Attraverso il teatro, storie quotidiane e piccoli episodi della vita di un tempo hanno preso forma su un palco, restituendo al pubblico un pezzo autentico della nostra comunità. Un lavoro prezioso di ricerca e ascolto, reso ancora più ricco dai numerosi testi scritti da Carmen Cantarelli, custode attenta e narratrice sensibile dell’identità del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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