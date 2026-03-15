Come far calare le bollette del 30% con la casa intelligente

Nel 2026, le abitazioni italiane si sono trasformate in ambienti intelligenti, capaci di gestire i consumi energetici in modo autonomo. Tecnologie innovative permettono di ridurre le bollette del 30%, grazie a sistemi che ottimizzano l'uso di riscaldamento, illuminazione e elettrodomestici. La tendenza si diffonde rapidamente, portando a un cambiamento nelle abitudini quotidiane di molte famiglie.

Roma, 15 marzo 2026 – La casa degli italiani nel 2026 è diventata un organismo vivo, capace di difendere autonomamente il portafoglio dei suoi abitanti. Dopo gli shock energetici degli anni passati (e attuali), l'attenzione dei proprietari si è spostata dalle finiture estetiche all'efficienza tecnologica. Una nuova priorità: la domotica. Il dato è impressionante: il 55% delle ristrutturazioni edilizie completate nell'ultimo anno ha avuto come priorità assoluta l'integrazione di sistemi domotici per il risparmio energetico. Non parliamo più di gadget per appassionati, ma di una necessità economica che permette di abbattere le bollette di luce e gas mediamente del 25-30%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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